В Нягани воспитатель детского сада ограничена в свободе за смерть подопечного

В Нягани воспитатель детского сада наказана за смерть маленького воспитанника, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

В 11.30 18 апреля 2019 г. во время прогулки детей на детской площадке воспитатель оставила подопечных одних, отойдя к соседнему участку. В это время четырёхлетний пострадавший просунул голову между частями ограждения игрового деревянного помоста с горкой и не смог самостоятельно вовремя выбраться. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, мальчик умер.

Воспитатель получила два года ограничения свободы с трёхлетним запретом заниматься педагогической деятельностью. Также она должна заплатить компенсацию морального вреда в 1,8 млн руб.