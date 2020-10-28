28 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
нягань стела (2009) | Фото: Накануне.ru

В Нягани воспитатель детского сада ограничена в свободе за смерть подопечного

В Нягани воспитатель детского сада наказана за смерть маленького воспитанника, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

В 11.30 18 апреля 2019 г. во время прогулки детей на детской площадке воспитатель оставила подопечных одних, отойдя к соседнему участку. В это время четырёхлетний пострадавший просунул голову между частями ограждения игрового деревянного помоста с горкой и не смог самостоятельно вовремя выбраться. Несмотря на оказанную медицинскую помощь и госпитализацию, мальчик умер.

Воспитатель получила два года ограничения свободы с трёхлетним запретом заниматься педагогической деятельностью. Также она должна заплатить компенсацию морального вреда в 1,8 млн руб.

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В Нягани воспитатель детского сада ограничена в свободе за смерть подопечного

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Теги: детский сад, асфиксия, смерть ребёнка



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