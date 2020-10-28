В таганрогской школе семеро восьмиклассников отравились неизвестным газом

В Таганроге Следственный комитет проводит проверку в одной из школ. Накануне там отравились неизвестным газом семеро учеников восьмого класса.

По предварительным данным, дети зашли в раздевалку после урока физкультуры и почувствовали посторонний резкий запах.

"У них начали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу, а также сильный кашель. Семеро детей обратились в медицинский пункт, а после были доставлены в детскую городскую больницу. Врачи диагностировали у них отравление неизвестным газом. Сейчас пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и отпущены домой", - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Следователи проверили школьные раздевалки, взяли образцы воздуха, опросили учащихся и сотрудников школы.