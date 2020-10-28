Bloomberg: Российских социологов освободят из плена ПНС и вернут в РФ

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, похищенные в мае 2019 года в Ливии, вскоре будут освобождены Правительством национального согласия (ПНС).

По данным источника, россиян вернут на Родину в ближайшие дни. Стоит отметить, что Bloomberg располагает контактами с представителями иностранных разведслужб. Это говорит о том, что в распоряжении редакции действительно могла оказаться информация такого рода. Авторы издания заметили, что решение триполитанских «властей» об освобождении плененных граждан РФ на Родину свидетельствует о разрядке напряженности в отношениях с Москвой.

Напомним, ранее стало известно о переводе ученых из частной тюрьмы «Митига», подконтрольной бандформированию RADA, на турецкую военную базу в Триполи. Боевики ПНС незаконно удерживали Шугалея и Суэйфана в Ливии практически полтора года. За это время «правительство» премьер-министра Файеза Сарраджа так и не предъявило похищенным в мае 2019 года россиянам официальных обвинений.

Ранее глава ФЗНЦ Александ Малькевич обратился с открытым письмом к Реджепу Тайипу Эрдогану. Общественник выразил благодарность президенту Турции за вмешательство в ситуацию, а также попросил политика поспособствовать возвращению социологов в Россию, где их ждут близкие и родные.