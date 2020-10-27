27 Октября 2020
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ценный сервиз, посуда (2012) | Фото: radikal.ru

"Просто приценивались". В Госдуме объяснили интерес к позолоченным икорницам

В Госдуме предложили не приравнивать интерес к ценам на позолоченные икорницы к свершившемуся факту покупки. Напомним, на сайте Госзакупок появился запрос цен на позолоченные наборы посуды в технике "Златоустовская гравюра".

По сообщению РИА Новости, в Госдуме отметили, что в ответ на запрос цен были получены коммерческие предложения, согласно которым интересующие Думу лоты могут стоить 130-170 тысяч рублей.

"В данный момент на площадке ЕИС (единой информационной системы) организован запрос цен для определения НМЦК (начальная максимальная цена контракта) такого вида закупки в соответствии с 44-ФЗ. Эта процедура не влечет за собой никаких обязательств. Поэтому говорить о том, что Аппарат ГД осуществляет такую закупку, нельзя", - пояснили в пресс-службе.

Согласно запросу цен, Госдума приценивалась к покупке до конца 2020 года - в частности, Аппарат интересовали позолоченные наборы посуды, икорницы, пиалы, кубок. Тендер еще не объявлен.

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"Просто приценивались". В Госдуме объяснили интерес к позолоченным икорницам

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Теги: госдума, золотые икорницы, закупка



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