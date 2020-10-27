Губернаторские чтения в Тюмени посвятили демографии

27 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Губернаторские чтения в Тюмени посвятили демографии

В Тюмени в онлайн-формате прошли Губернаторские чтения, посвященные демографической ситуации в стране. "Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики" – тема для обсуждения, гостем которого стал Сергей Рязанцев, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России.

В своем выступлении он рассказал, может ли государство или отдельно взятый регион повлиять на рост демографии, какие из существующих методов действенны уже сейчас и что стоит предпринять, чтобы семьи решались на рождение детей. Помимо общероссийской статистики, эксперт проанализировал демографическую ситуацию в Тюменской области. К плюсам региона он отнес высокие показатели по суммарному коэффициенту рождаемости, естественному приросту населения и продолжительности жизни.

(2020)|Фото: admtyumen.ru

"Необходима координация демографической политики на федеральном и региональном уровнях", - отметил Сергей Рязанцев. Для этого нужно выстраивать политику с учетом специфики территорий, вести постоянный мониторинг ситуации и формировать банк эффективных практик.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итог дискуссии, подчеркнул, что узкая демографическая тематика встречи стала поводом для обсуждения широкого спектра вопросов экономики, а значит, и возможностью взглянуть на проблему по-новому. С 2007 года количество многодетных семей в Тюменской области увеличилось в три раза. Область одна из первых в стране ввела региональный материнский капитал на рождение первенца. Возможно, и эти меры повлияли на то, что в 2020 году беременных женщин, состоящих на учете, в области больше, в чем в 2019 году.

Тема демографии для региона важна и интересна, а полученная на чтениях информация требует осмысления и грамотных мер, которые позволят максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, считает губернатор.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Губернаторские чтения в Тюмени посвятили демографии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр моор, губернаторские чтения, демография



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети