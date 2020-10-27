Губернаторские чтения в Тюмени посвятили демографии

В Тюмени в онлайн-формате прошли Губернаторские чтения, посвященные демографической ситуации в стране. "Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики" – тема для обсуждения, гостем которого стал Сергей Рязанцев, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России.

В своем выступлении он рассказал, может ли государство или отдельно взятый регион повлиять на рост демографии, какие из существующих методов действенны уже сейчас и что стоит предпринять, чтобы семьи решались на рождение детей. Помимо общероссийской статистики, эксперт проанализировал демографическую ситуацию в Тюменской области. К плюсам региона он отнес высокие показатели по суммарному коэффициенту рождаемости, естественному приросту населения и продолжительности жизни.

"Необходима координация демографической политики на федеральном и региональном уровнях", - отметил Сергей Рязанцев. Для этого нужно выстраивать политику с учетом специфики территорий, вести постоянный мониторинг ситуации и формировать банк эффективных практик.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итог дискуссии, подчеркнул, что узкая демографическая тематика встречи стала поводом для обсуждения широкого спектра вопросов экономики, а значит, и возможностью взглянуть на проблему по-новому. С 2007 года количество многодетных семей в Тюменской области увеличилось в три раза. Область одна из первых в стране ввела региональный материнский капитал на рождение первенца. Возможно, и эти меры повлияли на то, что в 2020 году беременных женщин, состоящих на учете, в области больше, в чем в 2019 году.

Тема демографии для региона важна и интересна, а полученная на чтениях информация требует осмысления и грамотных мер, которые позволят максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, считает губернатор.