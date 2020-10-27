Новосибирский ученый дважды переболел коронавирусом ради эксперимента

Экс-сотрудник новосибирского центра "Вектор", а ныне – ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александр Чепурнов дважды переболел коронавирусом, причем во второй раз он заразился специально – пожертвовал собой ради науки.

В первый раз ученый заразился в конце февраля – он полагает, что это произошло при пересадке в московском аэропорту. Тогда у Чепурнова были температура, боли в груди, потеря обоняния, позже развилась двухсторонняя пневмония, а спустя месяц – положительный тест на антитела.

"Мы стали наблюдать, как поведут себя антитела, насколько они сильны, как долго будут находиться в организме", - цитирует ученого "Комсомольская правда". Через три месяца после болезни антитела перестали определяться в крови.

"При этом мы учитывали, что наличие антител к COVID-19 лишь маркер того, что человек болел, и основную защиту от болезни определяют факторы клеточного иммунитета, поэтому периодически проводили развернутое иммунологическое исследование с определением специфической и спонтанной пролиферации иммунных клеток, продукции цитокинов и прочее, — уточнил Чепурнов. — Качество реакций подтверждало нормальную работу иммунной системы в течение всего периода наблюдения. Это важно для понимания природы повторной инфекции, поскольку иммунодефицитные состояния также могут приводить к повторному инфицированию, но имеют другую природу".

Чепурнов стал искать контактов с заболевшими и каждые две недели сдавал тест на коронавирус. Через полгода он повторно заразился. Из симптомов было першение в горле при положительном тесте. На шестой день болезни легкие были чистые, но спустя еще три дня появилась двухсторонняя пневмония. "Пять дней температура держалась выше 39 градусов, также потерял обоняние, изменилось вкусовое восприятие. Болел тяжелее, чем в первый раз. Даже попал в больницу. Как только сатурация упала ниже 93, меня госпитализировали. Титр антител в настоящее время представлен снова очень высоким уровнем иммуноглобулинов G", — подчеркнул Чепурнов.