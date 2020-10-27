За три года в Санкт-Петербурге будут введены в строй 26 долгостроев - Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о положении обманутых дольщиков в городе и о проблеме долгостроев.

По словам главы города, коронавирус и кризис повлияли на ситуацию: ряд строек остановился, по некоторым были сдвинуты сроки сдачи.

"На 1 января 2019 года у нас было 832 обманутых дольщика. В 2020 году мы собираемся сдать 5 долгостроев, 21 дом в 2021 году", - рассказал Беглов в рамказ панельной дискуссии XIX общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

"У нас есть проблема двух домов третьей очереди ЖК "На Заречной". Готовность 5%, а цикл строительства два года, они будут сданы 2023 году. Всего планируем за эти три года ввести 26 долгостроев", - заявил Беглов.