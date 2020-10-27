100-процентная заполняемость ковидных коек бывает только в периоды пиковой нагрузки – власти Ростовской области

В Ростовской области власти опровергли сообщения о том, что коронавирусные больницы заполнены более чем на 100%.

"Если мы возьмем сегодняшнюю ситуацию – 78% коечного фонда заполнено пациентами. Иногда возникает ситуация, когда госпиталь входит в период пиковой нагрузки на 100-процентную заполняемость, тогда пациенты перенаправляются в другие больницы", - сообщил на пресс-конференции в НСН заместитель министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат.

Он отметил, что в регионе с коронавирусом "достаточно напряженная ситуация". Сейчас на лечении находятся 5149 человек, 2197 из них госпитализированы в стационары. В тяжелом состоянии находятся 170 человек, они на кислородной поддержке.

По словам Крата, 95% ковидных коек обеспечены кислородом, в регионе работают 796 аппаратов ИВЛ. Запасов лекарств и средств индивидуальной защиты медучреждениями хватит на 1,5-2 месяца.

Замглавы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова сообщила, что сейчас в городе есть нехватка медиков, в первую очередь реаниматологов. "У нас задействованы все специалистов, мы привлекаем ординаторов медуниверситета. Мы призываем прийти работать в больницы людей с медобразованием, мы привлекаем частные медицинские центры", - рассказала Кожухова.