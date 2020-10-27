Госдума потребовала федеральный оперштаб отчитаться по ситуации с эпидемией: "Лекарств нет даже в Москве, "скорая" не выезжает на температуру"

В Госдуме потребовали отчета перед депутатами от федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Представитель коммунистов Николай Коломийцев на пленарном заседании во вторник, 27 октября, заявил: "Уже неделю волокитится предложение КПРФ о приглашении на правительственный час главы оперштаба. У всех депутатов завалена почта и приемная обращениями и письмами от людей: лекарств в аптеках нет даже в Москве, "скорая" не приезжает на температуру… Надо спросить с тех, кто в штабе принимал решение об открытии Турции в разгар второй волны. Депутатам было бы интересно послушать".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, обычно предлагающий рассмотреть целесообразность таких отчетов на комитете или какой-нибудь комиссии, неожиданно согласился с Коломийцевым и попросил своего зама Александра Жукова (который, кстати, на прошлой неделе и "отфутболил" предложение коммунистов в профильный комитет (в котором, в свою очередь, предложению отказали) договориться с вице-премьером Татьяной Голиковой о проведении встречи с депутатами.

"Вчера на совете Думы было принято решение отменить парламентские часы, но пандемия должна быть на контроле. Есть проблема с медикаментами, есть другие проблемы, которые должны быть на контроле", - согласился Володин с приглашением главы оперштаба.