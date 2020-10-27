В Вологде и Череповце введут дополнительные бригады "скорой" и усилят техническую базу ковид-лабораторий

Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков на оперативном совещании с главой региона Олегом Кувшинниковым сообщил, что количество бригад "скорой помощи" в двух крупнейших городах будет увеличено. Сейчас в Вологде работает 21 экипаж скорой помощи, в Череповце – 31. С 27 октября заступят на дежурство дополнительно 8 бригад в областной столице и 4 в Череповце.

По словам чиновника, для бригад "скорых" сейчас непростой период: очень много вызовов по коронавирусной инфекции, часть персонала выбыла в связи с заболеванием ковидом. "Для того, чтобы сделать медицинскую помощь доступнее в таких условиях, мы мобилизовали 22 специалиста из центральных районных больниц, которые приступят к работе в амбулаторно-поликлиническом звене с завтрашнего дня", - добавил Бутаков.

Он также отметил, что лаборатории, проводящие исследования на коронавирусную инфекцию, работают на пределе возможностей. В сутки делается 1750 тестов. "Требуется увеличить это количество на 20%, для чего необходимо приобрести два амплификатора", - отметил глава депздрава.

Оборудование поставят в лаборатории Вологды и Череповца. Глава региона Олег Кувшинников поручил все организационные мероприятия завершить до конца недели.

Для уведомления жителей области с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" о необходимости соблюдения режима самоизоляции привлекут волонтеров. Сейчас такие уведомления вологжанам приходят с задержкой в связи с необходимостью оформления большого количества документов. Отметим, что штабы добровольцев созданы во всех муниципальных образованиях области. Волонтеры помогут оперативно оповещать граждан о соблюдении ограничений.

Также Олег Кувшинников поручил усилить первичное звено оказания медпомощи, увеличить количество специалистов, работающих на "горячих линиях" медучреждений. К оказанию медицинской помощи населению также привлекут студентов выпускных курсов медицинских колледжей. Они пройдут дополнительное обучение по коронавирусной инфекции и будут оказывать помощь в участковых службах и неотложной медицинской помощи.

В Череповце второй моногоспиталь должен быть развернут при необходимости до полного заполнения первого, чтобы избежать размещения пациентов в коридорах. Напомним, что подобная ситуация произошла в моногоспитале Вологды в ночь с 21 на 22 октября.

"За ночь на госпитализацию поступил 41 человек, - сообщил Сергей Бутаков. – Часть пациентов пришлось размещать в коридоре. В течение суток все они были переведены в палаты. В настоящее время недостатка в лекарственных препаратах, средствах индивидуальной защиты, постельных принадлежностях, расходных материалах нет".