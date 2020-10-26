Средств ФНБ хватит на три года при цене нефти в $20 за баррель - Силуанов

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые являются главным российским резервом, хватит на трехлетнее финансирование бюджета при цене нефти около $20 за баррель, заявил глава Министерства финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

"Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше 7-процентного уровня ВВП, мы считаем, что это - тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около 20 долларов за баррель", - заявил министр.

Летом глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что к концу 2020 года удастся вернуть размер Фонда национального благосостояния к докризисному размеру. "ФНБ к концу года будет не меньше 8 трлн руб. Более $570 млрд золотовалютные запасы. Есть деньги, чтобы обеспечить все цели", - заявлял премьер.