26 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Вадим Самойлов (2020) | Фото: Накануне.RU

Партия "За правду" планирует выдвинуть кандидатов на выборы в Госдуму РФ от Прикамья

Партия "За правду" планирует выдвинуть кандидатов на выборы в Госдуму РФ по всем четырем одномандатным округам на территории Пермского края, сообщает "Ъ" со ссылкой на секретаря центрального комитета партии Николая Новичкова.

Назвать конкретные фамилии он отказался, заявив, что пока ведутся консультации.

Также партия готовит список для участия в выборах краевой парламент. Определиться с первой тройкой партсписка планируют до конца текущего года.

Ранее о планах сотрудничать с партией "За правду" заявлял гендиректор и владелец холдинга "Сатурн-Р" Александр Репин. Напомним, предприниматель не сумел пройти муниципальный фильтр для участия в выборах губернатора края.

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Партия "За правду" планирует выдвинуть кандидатов на выборы в Госдуму РФ от Прикамья

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