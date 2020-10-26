Арбитражный суд в Вологде окончательно признал незаконными постройки "Технопарка" на станции Шиес

Сегодня в четырнадцатом апелляционном суде (г. Вологда) прошло финальное заседание по жалобе представителей компании "Технопарк" на решение арбитража Архангельской области, вынесенное еще 9 января 2020 года. Суд в Вологде, как и ранее Арбитражный суд в Архангельске, подтвердил незаконность строений компании "Технопарк" на станции Шиес, где планировался полигон для захоронения отходов из Москвы и Подмосковья, сообщается на странице активистов в соцсетях.

Таким образом в трехлетней эпопее с противостоянием архангелогородцев и компании "Технопарк" (планы которой изначально поддерживались экс-губернатором Архангельской области и его администрацией), видимо, поставлена точка. Полигона для захоронения мусора близ станции Шиес все-таки не будет, как говорят активисты, сотрудники компании в принципе еще до сегодняшнего решения Арбитражного суда начали демонтаж построек и разбор шпал на месте предполагавшегося полигона.

При этом юристы компании "Тенопарк" в ходе апелляционных слушаний в Вологде все-таки пытались доказать неправильность решения Арбитражного суда в Архангельске, вынесенное в январе текущего года. Но и суд в Вологде подтвердил законность вердикта.

Напомним, что возмущение жителей Архангельской области вызвали планы ООО "Технопарк" и администрации региона устроить полигон для захоронения мусора, в том числе из Москвы и Подмосковья, вблизи станции Шиес. Протесты начались осенью 2017 года и с особенной силой продолжились в 2018 году. Жителей Архангельской области поддерживали активисты Санкт-Петербурга, республики Коми, часть акций проходила даже в столице. Итогом противостояния населения стала отставка губернатора Игоря Орлова, который позволял себе называть тысячи протестующих жителей области "шелупонью", а сами планы устройства полигона для захоронения мусора пытался выдать за крупный "инвестиционный проект"

Пришедший на смену Орлову врио губернатора (сейчас – избранный губернатор Архангельской области. – прим.) Александр Цыбульский немедленно заявил себя противником полигона под Шиесом, в результате проект был свернут.

Решением суда 26 октября незаконные постройки "Технопарка" близ станции Шиес в 30-дневный срок должны быть снесены и убраны.