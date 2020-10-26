В Прикамье развернуто более 4 тысяч коек для лечения больных коронавирусом

Только за последнюю неделю больницы Пермского края развернули в своих стенах почти 600 дополнительных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Таким образом, общее количество covid-коек в регионе составляет 4 тыс.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пркиамья, в будние дни было развернуто 350 коек в больнице им. Граля и 25 в больнице им. Гринберга. В пятницу и выходные в регионе было развернуто более 200 коек в пяти медицинских организациях: 24 койки в Чернушке, 44 койки – в Северной больнице Коми-Пермяцкого округа, 10 – в Краснокамской городской больнице, 60 коек – в Березовской районной больнице и еще 66 коек – в больнице им. Вагнера (Березники).

В краевом минздраве подчеркнули, что такого количества коек вполне достаточно на сегодняшний день.



​"Сейчас мы в течение суток в оперативном режиме отслеживаем ситуацию по каждой перепрофилированной больнице, в том числе с учетом ежедневной выписки вылечившихся и распределения "легких" и "тяжелых" пациентов между учреждениями. В том числе, координируемся в этом вопросе со станцией "скорой помощи", чтобы госпитализация пациентов была максимально эффективной, – отметили в минздраве. – При этом мы сохраняем резерв для увеличения количества коек, если потребует санитарно-эпидемическая обстановка. При этом при подготовке коечного фонда учитываются интересы всех пациентов, которые получают лечение в перепрофилированных под COVID-19 больницах. Тем самым обеспечивается строгий баланс между "ковидными" пациентами и теми, кому требуется стационарная медицинская помощь иного характера".



Напомним, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил необходимость разворачивать дополнительные койки, исходя из уровня заболеваемости. Таким образом, палаты не будут пустовать в ожидании зараженных, а будут использоваться под плановые госпитализации.



​На данный момент в краевой столице задействовано 12 медучреждений, в которых на сегодня развернуто ​2 тыс. 757 коек. Еще 1 тыс. 266 в Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле, Коми-Пермяцком округе, а также в Пермском районе.

Из них занято 3 тыс. 391: 1675 человек с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. 122 подключены к аппарату ИВЛ (из них 94 чел. с COVID-19, 20 – с подозрением на инфекцию, 8 – с внебольничной пневмонией).