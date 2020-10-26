Путин заявил о готовности РФ не размещать на европейской части ракет 9М729

Президент России Владимир Путин заявил о готовности не разворачивать в европейской части страны ракеты 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее в Вашингтоне называли эти ракеты нарушающими Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего Договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - говорится в заявлении Путина.

2 февраля 2019 года Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В итоге за полгода компромисса достичь не удалось. 2 августа МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США.

В НАТО заявляли, что намерены отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с ракетой типа 9М729.