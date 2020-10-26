26 Октября 2020
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владислав сурков (2017) | Фото: википедия

Союз добровольцев Донбасса собирается в политику: на съезде в Подмосковье выступит Сурков

Союз добровольцев Донбасса в предстоящие выходные проведет в Подмосковье шестой съезд организации, образованной осенью 2015 года. В анонсе мероприятия сообщается, что участники ССД будут обсуждать отчет за минувший год и "текущее положение общественной организации в политических процессах России".

Открывать съезд СДД будет глава правления организации Александр Бородай, руководитель союза Андрей Пинчук и член совета командиров МОО "Союз добровольцев Донбасса" Владислав Сурков. Также анонсировано участие российских чиновников, депутатов Госдумы, представителей ветеранских организаций. Почетным гостем станет бизнесмен и владелец канала "Царьград" Константин Малофеев. Всего ожидается участие 300 человек.

А вот темы, которые предлагаются к обсуждению: роль добровольцев во внутриполитических процессах России, отношение добровольческого движения к кризису в Нагорном Карабахе. Отдельный пункт – подписание соглашения между партией "Родина" и СДД.

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Союз добровольцев Донбасса собирается в политику: на съезде в Подмосковье выступит Сурков

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Теги: союз добровольцев донбасса, владислав сурков, константин малофеев, партия родина



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