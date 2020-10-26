26 Октября 2020
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(2005) | Фото: www.rg.ru

Онищенко призвал россиян вакцинироваться от пневмококковой инфекции

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, врач-инфекционист Геннадий Онищенко похвалил страны, в которых наблюдается стабильно хорошая ситуация с распространением коронавируса. Он отметил, что "КНР демонстрирует высочайший уровень эпидемиологической безопасности. "У них всего около 86 тыс. заболевших – это примерно как в Московской области. Только в Подмосковье сем миллионов население, а в Китае – миллиарды", - высказал мнение эксперт на брифинге в НСН.

По мнению Онищенко, дело не в репрессивных методах властей – в той же Южной Корее ситуация тоже благополучная, но никаких запугиваний там нет.

Парламентарий обратил внимание на тот факт, что Китай, начавший испытания вакцины еще весной, не может их завершить, поскольку просто не на ком делать массовые эксперименты – больных нет. Поэтому привлекаются иностранные граждане, например, жители Санкт-Петербурга.

Онищенко также отметил необходимость вакцинации от гриппа перед прививочной кампанией от коронавируса: "Для любого другого периода 38 млн привитых от гриппа (количество привитых на сегодняшний день – прим. ред.) было бы за глаза, но нам надо сейчас более 80 млн. Когда мы закончим вакцинацию против гриппа, нам надо будет выдержать паузу и начинать вакцинацию против коронавируса в группах риска".

Также эксперт порекомендовал поставить коммерческую вакцину от пневмококковой инфекции, которая не входит в национальный календарь прививок, но может значительно облегчить течение коронавируса в случае заболевания.

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Онищенко призвал россиян вакцинироваться от пневмококковой инфекции

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Теги: геннадий онищенко, вакцина от пневмококка



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