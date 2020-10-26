В Нижневартовске неизвестный жестоко убил котенка: жители требуют наказания для живодера

В Нижневартовске полицейские разыскивают живодера, который зверски убил котенка, сообщает телеканал "Мегаполис".

Инцидент произошел в подъезде жилого дома по ул. Проспект Победы, 11. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. На записи видно, как некий мужчина спускается с лестницы и со всего размаху скидывает рыжего котенка с лестничного пролета.

Из этичных соображений мы не публикуем ни видеозапись, ни фотографии котенка.



Умирающее животное увидели жители дома. Они попытались спасти его: отвезли в ветеринарную клинику, но котенок умер.

Мужчину, попавшего в объектив камеры, жильцы узнали. Он также проживает в этом доме. Журналистам телеканала "Мегаполис" он сообщил, что пытался спасти котенка.



"Смотрите внимательно, где я, а где кошка? Я спускаюсь, а кошка падает. Я ее собираюсь спасти. Я ноги вот так делаю. Вот видите, видите? Включайте еще раз!" - заявлял он. Судя по комментариям под постом - интернет-пользователи не доверяют его словам и утверждают, что якобы он все-таки пнул животное.



Сейчас житель просит опубликовать записи наблюдения с камер на других этажах, которые подтвердят его слова. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Вартовчане уже создали петицию, где просят найти виновного в смерти животного и наказать его.