В Советском районе выявлен вирус лейкоза крупного рогатого скота

В крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) поселка Таежный Советского района выявлен лейкоз крупного рогатого скота, сообщили Накануне.RU в Ветеринарной службе Югры.

Ведомство признало КФХ неблагополучным по вирусу лейкоза и установило ограничительные мероприятия, согласно которым фермерам нельзя

перегруппировывать крупный рогатый скот внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста. Кроме того, запрещен вывод животных из фермерского хозяйства для племенных и репродуктивных целей без соответствующего разрешения, а также использование быков-производителей для вольной случки коров и телок.



Молоко в период ограничений разрешено использовать только внутри КФХ и только после пастеризации.



Оздоровительные мероприятия в неблагополучных по лейкозу хозяйствах заключаются в изоляции зараженных коров и быков и сдаче на убой больных животных. В оздоравливаемых от лейкоза хозяйствах проводят дезинфекцию.

Ограничения с хозяйств снимают после вывода всех больных и инфицированных животных и получения двух подряд отрицательных результатов исследования на вирус поголовья с разницей в три месяца.

Лейкоз КРС относится к группе неизлечимых. Период инкубации вируса в организме коров может длиться до семи лет.



