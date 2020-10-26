26 Октября 2020
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Общество Воронежская область
трактор, снос, благоустройство, воронеж (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Воронежцы пожаловались онлайн - городские депутаты помогли решить проблему

В последнее время самоорганизация жителей городов демонстрирует явный прогресс. С широким распространением соцсетей и мессенджеров, чаты жильцов отдельных ТСЖ, микрорайонов, домов - стали обычной практикой. Темы в таких сообществах самые разнообразные - от поисков хозяев для брошенных котят до обозначения проблемных ситуаций в сфере ЖКХ, информации о несанкционированных мусорных свалках, порывах труб и так далее.

Но, если к проблемам, поднимаемым на таких площадках общения жителей города, прислушиваются народные избранники, то чат общения становится уже не только сообществом по интересам, а превращается в реально работающий инструмент решения городских проблем.

В Воронеже таких сообществ горожан также немало. Не так давно в "Сообществе неравнодушных соседей" микрорайона "Электроника" появилась информация о мусорном завале, который остался после сноса гаражей. Председатель Воронежской городской Думы, депутат от городского округа №1 Владимир Ходырев и депутат Воронежской областной Думы от округа №1 Михаил Гусев отнеслись к сигналу внимательно. По их инициативе был организован разбор завалов мусора, которые так беспокоили жителей микрорайона «Больница «Электроника» после сноса гаражей в районе остановки автобуса №120.

трактор, благоустройство, воронеж(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

И неравнодушные горожане в группе ВКонтакте «Микрорайон «Электроника» в Воронеже» уже написали благодарность за то, чти городские парламентарии взяли этот вопрос на контроль и решили его довольно оперативно.

трактор, снос, благоустройство, воронеж(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, для воронежцев есть и еще одна хорошая новость, которая касается уже жителей микрорайона Краснолесный. Здесь на детской площадке по адресу улица Генерала Лохматикова, 29 пришло в негодность ограждение, которое стало не только портить эстетический облик, но и представлять потенциальную угрозу безопасности проживающих тут жителей и их детей. По обращениям жителей депутаты оказали содействие в демонтаже старого, поломанного ограждения и установке нового современного. А вскоре на этой площадке появятся еще и дополнительные игровые элементы.

Стоит отметить, что инициативные избиратели округа №1 города Воронежа обращаются к депутатам не только по обычной и электронной почтам, по телефонам общественной приемной, но и в районные группы в соцсетях, которые регулярно мониторят помощники парламентариев. И такой мониторинг приносит, как видим, реальные результаты.

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Воронежцы пожаловались онлайн - городские депутаты помогли решить проблему

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Теги: владимир ходырев, воронежская городская дума, микрорайон электроника, депутат михаил гусев, краснолесный



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