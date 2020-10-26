26 Октября 2020
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Общество Воронежская область
памятник шукшина, сквер, воронеж (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Воронежский сквер имени Василия Шукшина преобразился. Реконструкция завершилась установкой памятника творцу.

Памятный знак Василию Шукшину накануне был установлен в Воронеже в одноименном сквере, передает корреспондент Накануне.RU. Отметим, что и создание нового сквера в областном центре, и установку памятного знака писателю, актеру и режиссеру Василию Шукшину инициировали депутаты Воронежской городской Думы.

Теперь в Воронеже около Дворца культуры имени С.М. Кирова создан новый сквер, который получил имя знаменитого русского писателя.

сквер шукшина, воронеж(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, два года назад в городскую думу обратились жители близлежащих к Дому культуры имени Кирова домов. Они высказали просьбу сохранить и благоустроить зелёный уголок около Дворца культуры. Надо отметить, что сквер в то время был заброшенным, а жители близлежащих домов опасались, что на его месте может начаться строительство многоэтажного дома.

Депутаты городской думы, члены постоянной комиссии по экологии и природопользованию Константин Ашифин и Владимир Калинин (фракция КПРФ) на просьбу жителей отреагировали оперативно. И работы по реконструкции и благоустройству сквера были организованы в короткие сроки.

депутаты, сквер шукшина, памятник(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В результате за два года был проведен значительный объем работ: провели опиловку деревьев, удаление поросли, оборудовали дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и урны для мусора, провели освещение, высадили деревья и кустарники.

Любопытно, что сквер за время его реконструкции обрел новое имя. Депутаты Константин Ашифин и Владимир Калинин вышли с инициативой в администрацию города с предложением изменить прежнее название «Старый Крым» на новое — сквер имени Василия Макаровича Шукшина. Предложение депутатов было поддержано и сквер получил новое имя.

памятник шукшина, сквер, воронеж(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Дело в том, что дебют Василия Шукшина, как режиссера, состоялся именно в ДК имени Кирова: в мае 1964 года советский писатель, актер и режиссер Василий Макарович Шукшин привез на суд зрителей - сотрудников коллектива завода синтетического каучука свою первую режиссерскую работу – художественный фильм «Живёт такой парень».

И вот 23 октября текущего года состоялся знаковый этап процесса реконструкции сквера - установка памятного знака Василию Макаровичу Шукшину.

"Общая сумма реконструкции составила более двух миллионов рублей, — рассказал Константин Ашифин. – Благодаря инициативным жителям и работе городских властей нам удалось сохранить этот сквер, и сделать в нашем городе на один зеленый уголок больше. Чистота, благоустройство и комфортное проживание должны быть не только в центре Воронежа, но и в каждом его районе!"

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Воронежский сквер имени Василия Шукшина преобразился. Реконструкция завершилась установкой памятника творцу.

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Теги: воронежская городская дума, сквер шукшина, воронеж, реконструкция сквера



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