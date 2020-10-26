Воронежские депутаты рассмотрели основные направления развития культурной сферы региона

Накануне депутаты Воронежской областной Думы в парламентском центре провели рабочее совещание с первым замруководителя департамента культуры Воронежской области Татьяной Цапиной и руководителем регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимиром Перцевым.

Председательствовал на встрече заместитель председателя регионального парламента, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Со стороны депутатского корпуса участвовали: заместители председателя комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и Елена Губина, а также заместитель председателя комитета по культуре и историческому наследию Андрей Рогатнев.

Это было очередное совещание в рамках работы над формированием регионального бюджета на следующий трехлетний период. Поручение о проведении рабочих консультаций депутатов с представителями исполнительных органов региональной власти было дано председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым.

Первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Татьяна Цапина рассказала о тех корректировках, которые пришлось внести в работу в сфере культуры в связи коронавирусными ограничениями и о неизбежном в связи с ними снижении доходов областных учреждений культуры.

Что касается реализации в регионе различных программ в рамках нацпроекта «Культура», то Татьяна Цапина проинформировала депутатов, что до конца года будут введены в эксплуатацию три дома культуры – в селе Каширское (Каширский район), рабочем поселке Нижний Кисляй (Бутурлиновский район), а также селе Листопадовка (Грибановский район). Она также сообщила, что проект Листопадовского ДК может стать типовым и получить распространение в других населенных пунктах региона.

В рамках нацпроекта также приобретены 7 передвижных автоклубов, открыты 2 модельные библиотеки (в Воронеже и Эртиле), оборудованы два виртуальных концертных зала (в Боброве и Калаче). Продолжаются и работы по капремонту объектов культуры, однако, сроки окончания этих работ придется сдвинуть из-за коронакризиса.

На 2021 год для реализации задач департамента культуры региона планируется направить 1,8 млрд рублей. Но, как сказала Татьяна Цапина, департамент культуры намерен сделать ряд предложений по увеличению финансирования некоторых направлений деятельности. В частности, на обновление репертуара ряда воронежских театров и по деятельности музеев региона. Предлагается разработать музейную экспозицию для реставрируемого дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. Также департамент будет ходатайствовать о включении в региональную адресную инвестпрограмму капремонта Дома губернатора в Воронеже (он является подразделением музея им. Крамского) и на реконструкцию археологического музея-заповедника «Костенки».

Департамент культуры также анонсировал включение в областную адресную инвестиционную программу реконструкции Воронежского театра оперы и балета, капремонта Воронежского концертного зала, строительства ряда объектов в рамках развития Петровской набережной.

Татьяна Цапина анонсировала и важную федеральную программу, которая предполагает капремонт детских школ искусств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, обсуждение инициатив департамента культуры прошло оживленно, депутаты не только задавали вопросы, но и высказали предложения. В частности, речь шла о необходимости сокращения дефицита районных дворцов культуры в Воронеже, перераспределения средств на строительство и ремонт учреждений культуры, зарплат работников учреждений культуры.

Руководитель регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимир Перцев рассказал депутатам о задачах, которые стоят перед управлением, о формировании и расходовании бюджетных средств на эти цели. Он попросил депутатский корпус о разработке совместной законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», которые были бы направлены на совершенствование положения о защитных зонах объектов культурного наследия. Депутаты Воронежской областной думы намерены проработать это предложение.