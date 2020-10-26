26 Октября 2020
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Общество Воронежская область
музей, культура, воронеж (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Воронежские депутаты рассмотрели основные направления развития культурной сферы региона

Накануне депутаты Воронежской областной Думы в парламентском центре провели рабочее совещание с первым замруководителя департамента культуры Воронежской области Татьяной Цапиной и руководителем регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимиром Перцевым.

Председательствовал на встрече заместитель председателя регионального парламента, председатель комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Со стороны депутатского корпуса участвовали: заместители председателя комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Александр Вериковский и Елена Губина, а также заместитель председателя комитета по культуре и историческому наследию Андрей Рогатнев.

(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Это было очередное совещание в рамках работы над формированием регионального бюджета на следующий трехлетний период. Поручение о проведении рабочих консультаций депутатов с представителями исполнительных органов региональной власти было дано председателем Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым.

Первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области Татьяна Цапина рассказала о тех корректировках, которые пришлось внести в работу в сфере культуры в связи коронавирусными ограничениями и о неизбежном в связи с ними снижении доходов областных учреждений культуры.

воронежская областная дума, депутаты(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Что касается реализации в регионе различных программ в рамках нацпроекта «Культура», то Татьяна Цапина проинформировала депутатов, что до конца года будут введены в эксплуатацию три дома культуры – в селе Каширское (Каширский район), рабочем поселке Нижний Кисляй (Бутурлиновский район), а также селе Листопадовка (Грибановский район). Она также сообщила, что проект Листопадовского ДК может стать типовым и получить распространение в других населенных пунктах региона.

В рамках нацпроекта также приобретены 7 передвижных автоклубов, открыты 2 модельные библиотеки (в Воронеже и Эртиле), оборудованы два виртуальных концертных зала (в Боброве и Калаче). Продолжаются и работы по капремонту объектов культуры, однако, сроки окончания этих работ придется сдвинуть из-за коронакризиса.

музей, культура, воронеж(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

На 2021 год для реализации задач департамента культуры региона планируется направить 1,8 млрд рублей. Но, как сказала Татьяна Цапина, департамент культуры намерен сделать ряд предложений по увеличению финансирования некоторых направлений деятельности. В частности, на обновление репертуара ряда воронежских театров и по деятельности музеев региона. Предлагается разработать музейную экспозицию для реставрируемого дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. Также департамент будет ходатайствовать о включении в региональную адресную инвестпрограмму капремонта Дома губернатора в Воронеже (он является подразделением музея им. Крамского) и на реконструкцию археологического музея-заповедника «Костенки».

Департамент культуры также анонсировал включение в областную адресную инвестиционную программу реконструкции Воронежского театра оперы и балета, капремонта Воронежского концертного зала, строительства ряда объектов в рамках развития Петровской набережной.

воронежская областная дума, депутаты(2020)|Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Татьяна Цапина анонсировала и важную федеральную программу, которая предполагает капремонт детских школ искусств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, обсуждение инициатив департамента культуры прошло оживленно, депутаты не только задавали вопросы, но и высказали предложения. В частности, речь шла о необходимости сокращения дефицита районных дворцов культуры в Воронеже, перераспределения средств на строительство и ремонт учреждений культуры, зарплат работников учреждений культуры.

Руководитель регионального управления по охране объектов культурного наследия Владимир Перцев рассказал депутатам о задачах, которые стоят перед управлением, о формировании и расходовании бюджетных средств на эти цели. Он попросил депутатский корпус о разработке совместной законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», которые были бы направлены на совершенствование положения о защитных зонах объектов культурного наследия. Депутаты Воронежской областной думы намерены проработать это предложение.

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Воронежские депутаты рассмотрели основные направления развития культурной сферы региона

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Теги: воронежская областная дума, культура, нацпроект, финансирование проектов культуры



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