25 Октября 2020
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Спорт В России
Хабиб Нурмагомедов, турнир, UFC (2018) | Фото: khabib.com

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после боя с Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Заявление он сделал сразу после того, как в третий раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

В субботу Нурмагомедов в Абу-Даби удушающим приемом во втором раунде победил американца Джастина Гэтжи. Решение завершить карьеру спортсмен объяснил желанием проводить больше времени с семьей.

"Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней", - обратился к болельщикам боец.

Отметим, для Хабиба бой с Гэтжи стал первым в карьере, к которому он готовился без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Весной этого года 57-летний Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом, у него началась пневмония и проблемы с сердечно-сосудистой системой. В начале июля он скончался от осложнений заболевания.

Для Нурмагомедова победа над Гэтжи стала 29-й подряд в профессиональной карьере.

"Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге. Я это заслужил", - сказал Нурмагомедов после поединка.

Сейчас россиянин занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Стоит добавить, что в Дагестане прошедшей ночью практически все население вышло на улицы, чтобы отметить победу своего земляка. Местные жители устраивали танцы под народные мотивы и дрифт на машинах.

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Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после боя с Гэтжи

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Теги: Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гэтжи



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