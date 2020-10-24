Менеджер Хабиба Нурмагомедова заболел коронавирусом

В Абу-Даби сегодня пройдет бой MMA между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Предполагалось, что перед главным поединком вечера в октагоне можно будет увидеть двоюродного брата Хабиба – Умара Нурмагомедова, но тот слег с инфекцией, сообщает "Чемпионат".

Также сегодня стало известно, что коронавирус выявили у Али Абдель-Азиза – менеджера Хабиба. "На этой неделе мне поставили диагноз COVID-19, и я лечусь в больнице. Любой, кто был со мной в контакте, могут принять необходимые меры безопасности", - написал Абдель-Азиз в Instagram.

Для Хабиба этот бой будет первым в карьере, к которому он готовился без отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Весной этого года 57-летний Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом, у него началась пневмония и проблемы с сердечно-сосудистой системой. В начале июля он скончался от осложнений заболевания.