24 Октября 2020
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Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Заболеваемость коронавирусом выйдет на снижение в феврале-марте – эксперт Роспотребнадзора

Снижение заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, наступит в феврале-марте 2021 года, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней - это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться. После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения", - цитирует эксперта ТАСС.

Горелов считает, что не нужно пугаться цифр статистики, которые держатся рядом с отметкой в 17 тыс. ежедневных случаев. Он полагает, что при недостаточной прослойке населения, имеющей иммунитет (менее 1%), эпидпроцесс закончиться не может. Для победы над эпидемией иммунизация населения должна составлять 60-70%.

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Заболеваемость коронавирусом выйдет на снижение в феврале-марте – эксперт Роспотребнадзора

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Теги: вторая волна, групповой иммунитет, снижение заболеваемости



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