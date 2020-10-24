24 Октября 2020
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Общество За рубежом
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Больные с COVID-19 во время второй волны стали умирать в два раза быстрее – британские медики

Научная консультативная группа по ЧС (SAGE) в Великобритании опубликовала отчет с новыми данными о поведении коронавируса. По данным группы, которая, кстати, готовит сводки и для правительства, вирус во время второй волны имеет больше склонности к мутации и может стать более заразным. А может и не стать – в отчете говорится, что у Великобритании нет возможности глубоко исследовать эти мутации и определить, будут ли они опасными, пишет Daily Mail.

Другой интересный момент отчета показывает, что Лондон до сих пор не накрыла вторая волна эпидемии, по крайней мере, в той степени, которую можно видеть в других крупных городах, таких как Ливерпуль или Манчестер. Эксперты предполагают, что это связано с тем, что у большей части населения столицы есть какая-то форма иммунитета к коронавирусу, возникшая в первую, более острую для Лондона волну, а вот на северо-западе страны в это время было куда благополучнее.

Сразу несколько исследований показывают, что госпитализированные пациенты с COVID-19 во вторую волну умирают быстрее, чем в первую, причем в два раза быстрее: в среднем с момента госпитализации до смерти проходит одна неделя, а не две. Это может быть связано, как ни странно, с улучшением лечения: те, кто раньше были обречены на медленную смерть, сейчас уже подлежат лечению и просто не умирают, а во время первой волны за счет таких пациентов увеличивалось среднее время.

Также группа признала крайне опасной ситуацию, когда пожилое население сидит дома, а молодежь, полагая, что находится в относительной безопасности, возвращается к обычной жизни. Такой подход может привести к "неконтролируемой" эпидемии среди молодежи, а также вызвать психические проблему у тех, кто вынужден находиться а изоляции дольше.

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Больные с COVID-19 во время второй волны стали умирать в два раза быстрее – британские медики

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Теги: covid-19, великобритания, вторая волна, смертельный исход



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