В Челябинской области 136 новых случаев коронавируса, три человека умерли

На Южном Урале за сутки выявлено 136 новых случаев коронавируса (в том числе трое школьников). С начала пандемии подтверждено 19 240 случаев COVID-19.

В текущий момент больны 3 969 человек, за сутки выписаны 112 человек, сообщили в региональном оперштабе.

По данным властей, на карантин по коронавирусу в регионе не закрыт ни один класс.

В оперштабе добавили, что все погибшие за сутки были старше 64 лет и страдали хроническими заболеваниями (диабет, цирроз печени, злокачественное новообразование).