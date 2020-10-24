В России выявлен 16 521 новый случай коронавируса
За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 4453
Санкт-Петербург - 713
Московская область - 480
Нижегородская область - 384
Ростовская область - 301
Свердловская область - 273
Архангельская область - 272
Красноярский край - 268
Воронежская область - 265
Забайкальский край - 225
Республика Коми - 213
Республика Бурятия - 209
Алтайский край - 206
Республика Крым - 204
Иркутская область - 201
Ульяновская область - 195
Волгоградская область - 194
Республика Алтай - 192
Саратовская область - 191
Ханты-Мансийский АО - 191
Томская область - 190
Мурманская область - 186
Омская область - 185
Новосибирская область - 179
Ямало-Ненецкий АО - 178
Хабаровский край - 178
Кемеровская область - 177
Республика Саха (Якутия) - 177
Ставропольский край - 175
Пензенская область - 175
Оренбургская область - 171
Пермский край - 149
Приморский край - 145
Самарская область - 143
Кировская область - 140
Тюменская область - 140
Брянская область - 139
Тверская область - 130
Челябинская область - 129
Республика Карелия - 128
Ленинградская область - 128
Краснодарский край - 124
Удмуртская Республика - 123
Ярославская область - 117
Республика Хакасия - 115
Орловская область - 114
Ивановская область - 109
Псковская область - 109
Курская область - 106
Астраханская область - 105
Амурская область - 104
Калужская область - 103
Костромская область - 103
Рязанская область - 99
Смоленская область - 98
Республика Калмыкия - 97
Белгородская область - 96
Вологодская область - 95
Тульская область - 93
Кабардино-Балкарская Республика - 90
Владимирская область - 88
Карачаево-Черкесская Республика - 88
Калининградская область - 86
Республика Дагестан - 83
Липецкая область - 82
Сахалинская область - 82
Республика Тыва - 80
Тамбовская область - 78
Новгородская область - 78
Республика Адыгея - 78
Республика Башкортостан - 78
Курганская область - 78
Республика Мордовия - 65
Чувашская Республика - 57
Севастополь - 57
Еврейская АО - 56
Республика Татарстан - 55
Республика Ингушетия - 54
Республика Северная Осетия - 54
Республика Марий Эл - 53
Камчатский край - 50
Магаданская область - 46
Чеченская Республика - 9
Ненецкий АО - 8
Чукотский АО - 6