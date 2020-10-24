24 Октября 2020
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Общество В России
Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлен 16 521 новый случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 16 521 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 296 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 11 567 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 497 167 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 25 821 летальный исход, выздоровел 1 130 818 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 4453

Санкт-Петербург - 713

Московская область - 480

Нижегородская область - 384

Ростовская область - 301

Свердловская область - 273

Архангельская область - 272

Красноярский край - 268

Воронежская область - 265

Забайкальский край - 225

Республика Коми - 213

Республика Бурятия - 209

Алтайский край - 206

Республика Крым - 204

Иркутская область - 201

Ульяновская область - 195

Волгоградская область - 194

Республика  Алтай - 192

Саратовская область - 191

Ханты-Мансийский АО - 191

Томская область - 190

Мурманская область - 186

Омская область - 185

Новосибирская область - 179

Ямало-Ненецкий АО - 178

Хабаровский край - 178

Кемеровская область - 177

Республика Саха (Якутия) - 177

Ставропольский край - 175

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Оренбургская область - 171

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В России выявлен 16 521 новый случай коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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