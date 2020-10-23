24 Октября 2020
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тест на коронавирус, лаборатория (2020) | Фото: 59.fsin.su

Российские дальнобойщики устроили забастовку в Приморье из-за тестов на COVID-19

Российские дальнобойщики устроили забастовку на автомобильном пункте пропуска "Пограничный" в Приморье, сообщает РБК.

Забастовка длится уже три дня. В акции протеста участвуют более 500 автомобилей - они доехали до пункта пропуска и стоят. Требование протестующих - чтобы местные власти обеспечили оперативное тестирование на коронавирус неподалеку от погранперехода.

"Китайская сторона говорит, что наши перевозчики везут к ним вирус, хотя они предоставляют все справки, а когда они возвращаются на российскую территорию, у них не подтверждается коронавирус. И когда перевозчик уже пересекает границу, китайцы говорят, что у тебя коронавирус, уезжай. Но самое что интересное, не у всех водителей, а именно с определенным товаром перевозчики проезжают быстро. Поэтому мы предлагаем перед самой границей поставить медпункт, где бы водитель мог сдать тест на коронавирус и поехать. Китайцы в течение часа-полутора делают тесты, а у нас по несколько дней приходится ждать", — сообщил председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.

В минздраве Приморского края сообщают, что водители, въезжающие в Китай через пункты пропуска "Пограничный", "Полтавка", "Турий Рог", "Краскино", могут сдать тест на коронавирус и получить справку об отсутствии COVID-19 непосредственно в медицинских организациях территорий, на которых эти пункты пропуска расположены, — в Пограничной, Октябрьской, Ханкайской и Хасанской центральных районных больницах. Справка действительна в течение семи дней с момента выдачи.

С 22 октября станут доступны экспресс-тесты на коронавирус непосредственно на территории, прилегающей к пункту пропуска "Полтавка". В ближайшее время аналогичная услуга будет доступна и возле пункта пропуска "Пограничный".

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Российские дальнобойщики устроили забастовку в Приморье из-за тестов на COVID-19

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Теги: дальнобойщики, забастовка, тесты на коронавирус, COVID-19



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