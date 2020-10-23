23 Октября 2020
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Общество В России Москва
метрополитен (2012) | Фото: toplogos.ru

На двух линиях московского метро вне часа пик введут скидки за проезд

На двух линиях Московского метрополитена с 2 ноября вводятся скидки на проезд до 50%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Речь идет о Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию этих линий с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.

Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года, его цель - снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро.

Также сообщалось, что таким образом администрация столицы собирается минимизировать экологический вред и нагрузку на транспортную инфраструктуру города. Власти собираются поощрять и пешие прогулки москвичей, использование велосипедов и другую альтернативную мобильность. Так, с 18 июня будет на 30% снижена стоимость проката городских велосипедов до конца сезона.

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На двух линиях московского метро вне часа пик введут скидки за проезд

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Теги: метро, москва, скидки, час пик



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