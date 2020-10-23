Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной – Путин

Владимир Путин в пятницу, 23 октября, провел совещание с членами правительства по ситуации в экономике.

"По ряду позиций мы видим восстановление, например, в обрабатывающей промышленности, по грузообороту на ж/д. Вместе с тем экономика в целом еще не перешла к долгосрочному устойчивому подъему. Инфляция в сентябре составила 3,9%, то есть в пределах макроэкономического прогноза. Эксперты пока проявляют осторожность – ну и правильно, спрос потребительский восстанавливается пока довольно медленно", - начал президент.

"Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. 6,3% безработица в сентябре была. То есть к августу она не снизилась", - отметил Путин.

Он добавил, что "пока субъекты стараются не вводить жестких карантинных ограничений. "Здесь надо действовать выверено, аккуратно", - выразил свои пожелания глав государства.