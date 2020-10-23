23 Октября 2020
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Экономика В России Москва
Магазин в Севастополе (2020) | Фото: Накануне.RU

Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной – Путин

Владимир Путин в пятницу, 23 октября, провел совещание с членами правительства по ситуации в экономике.

"По ряду позиций мы видим восстановление, например, в обрабатывающей промышленности, по грузообороту на ж/д. Вместе с тем экономика в целом еще не перешла к долгосрочному устойчивому подъему.  Инфляция в сентябре составила 3,9%, то есть в пределах макроэкономического прогноза. Эксперты пока проявляют осторожность – ну и правильно, спрос потребительский восстанавливается пока довольно медленно", - начал президент.

 "Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. 6,3% безработица в сентябре была. То есть к августу она не снизилась", - отметил Путин.

Он добавил, что "пока субъекты стараются не вводить жестких карантинных ограничений. "Здесь надо действовать выверено, аккуратно", - выразил свои пожелания глав государства.  

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Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной – Путин

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Теги: экономический кризис, безработица, потребительский спрос, инфляция



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