Свердловская "ЕР" поддержала Константина Трофимова на пост главы Артемовского

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Свердловская "ЕР" поддержала Константина Трофимова на пост главы Артемовского

"Единая Россия" объявила о поддержке кандидата Константина Трофимова на должность главы Артемовского городского округа.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского регионального отделения партии, решение о поддержке Трофимова будет направлено во фракцию "ЕР" в думе Артемовского. Кто из кандидатов, зарегистрированных конкурсной комиссией, займет должность главы округа, решат депутаты на очередном заседании.

"Президиум регионального политсовета поддержал его кандидатуру единогласно. Мы считаем, что опыт Константина Михайловича, его знания и целеустремленность послужат на благо жителям городского округа, а партия всегда будет готова оказать такому главе поддержку для решения насущных проблем", - заявил секретарь свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.

Константин Трофимов родился в 1967 году в Копейске Челябинской области. С 2009 по 2017 годы был директором санатория-профилактория "Юбилейный", с 2008 года и по сегодняшний день – депутат думы Артемовского. С 2016 года является председателем думы.

Напомним, в августе в Артемовском случилась смена власти. Глава муниципалитета Андрей Самочернов покинул свой пост, чтобы перейти на работу в министерство социальной политики Свердловской области.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свердловская "ЕР" поддержала Константина Трофимова на пост главы Артемовского

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Трофимов, Артемовский, Единая Россия, глава



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.08.2020 16:15 Мск Мэр Артемовского ушел в отставку и перейдет на работу в свердловское министерство

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети