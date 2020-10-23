Свердловская "ЕР" поддержала Константина Трофимова на пост главы Артемовского

"Единая Россия" объявила о поддержке кандидата Константина Трофимова на должность главы Артемовского городского округа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского регионального отделения партии, решение о поддержке Трофимова будет направлено во фракцию "ЕР" в думе Артемовского. Кто из кандидатов, зарегистрированных конкурсной комиссией, займет должность главы округа, решат депутаты на очередном заседании.

"Президиум регионального политсовета поддержал его кандидатуру единогласно. Мы считаем, что опыт Константина Михайловича, его знания и целеустремленность послужат на благо жителям городского округа, а партия всегда будет готова оказать такому главе поддержку для решения насущных проблем", - заявил секретарь свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий.

Константин Трофимов родился в 1967 году в Копейске Челябинской области. С 2009 по 2017 годы был директором санатория-профилактория "Юбилейный", с 2008 года и по сегодняшний день – депутат думы Артемовского. С 2016 года является председателем думы.

Напомним, в августе в Артемовском случилась смена власти. Глава муниципалитета Андрей Самочернов покинул свой пост, чтобы перейти на работу в министерство социальной политики Свердловской области.