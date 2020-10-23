Махонин посетил МИАЦ и ознакомился с планом его развития

Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) и проверил работу центра в условиях коронавируса.

МИАЦ занимается медицинской статистикой и развитием цифровых платформ для системы здравоохранения. К ним относятся, например, запись к врачу через мобильное устройство, ведение электронной медицинской карты, где фиксируются все посещения пациентов поликлиники. МИАЦ оказывает техническую и организационную помощь по работе с жителями региона. В частности, специалисты центра задействованы в единой горячей линии по коронавирусу и ОРВИ (+7 (342) 258-07-87). С их помощью сформирована и развивается информационная система, которой пользуются операторы для консультирования жителей и распределению потоков: по вопросам вызова врача на дом, волонтерской помощи пожилым и инвалидам, по сдаче мазка, получению электронного листка нетрудоспособности и др. Количество операторов, работающих на линии, увеличилось почти в 2 раза за последние 2 недели. В смену сотрудникам колл-центра МИАЦ совместно с коллегами из МФЦ удается обрабатывать около 4 тыс. звонков ежесуточно. Звонки на горячей телефонной линии принимают порядка 50 операторов.

Усилена работа врачей на дому - неотложку можно вызвать по номеру +7 (342) 270-09-03, звонки принимают 24 оператора, служба неотложной помощи увеличила число выездов в 2 раза – до 8 тыс. в сутки. Для сравнения, в начале месяца в сутки врачам службы неотложной помощи удавалось выехать только к 4 тыс. жителей Прикамья.

"Коронавирус подверг проверке все социальные сферы жизни, в том числе систему здравоохранения. Теперь мы видим, что при огромном количестве обращений операторам, врачам и медсестрам справиться крайне тяжело. Если сейчас мы решали вопросы ситуативно – увеличивали число операторов, переводили педиатров и терапевтов на прием пациентов на дому, – то сейчас необходимо подойти к решению этих вопросов системно", – отметил губернатор.

План развития МИАЦ предполагает создание к следующему году единого окна по обработке обращений граждан, в первую очередь речь идет о записи жителей на прием к врачу, о вызове врача на дом, о получении льготных лекарств, о психологической помощи. Второе направление развития - платформа "Стационар", чтобы специалисты МИАЦ в режиме реального времени отслеживали загруженность больниц.

Все новые системы будут синхронизированы между собой. Таким образом, врачи и специалисты МИАЦ смогут видеть онлайн всю картину: от поликлинического звена до лечения и сопровождения пациентов с хроническими заболеваниями, врач сможет узнать всю историю болезни и лечения пациента.

Дмитрий Махонин поддержал озвученную стратегию развития центра.

Напомним, 21 октября на совещании у губернатора была озвучена информация, что за последнюю неделю среднее число поступающих на линию, обслуживаемую МИАЦ, вызовов составляет 10 тысяч.​ При этом операторы обрабатывают и отвечают на вопросы​ 80%​ обратившихся.​ Дмитрий Махонин поручил увеличить число операторов краевого колл-центра по коронавирусу и ОРВИ. "Мы видим положительную динамику от принимаемых мер: жители дозваниваются на горячую линию и получают помощь. Значит, будем усиливать этот канал связи. Уже с сегодняшнего дня дополнительно выйдет 20 операторов. Также планируется продолжить привлекать к работе волонтеров", – обозначил губернатор.

За последние​ три недели количество звонков на горячую линию по вопросам новой коронавирусной инфекции и ОРВИ выросло более чем на 60 тыс. Отметим, что если​ с марта​ по 24 сентября на линию обратилось более 100 тыс. чел., то по данным на 19 октября (по прошествии месяца) – свыше 199 тыс. звонков.

С начала октября ежедневно операторы принимают​ почти 4 тыс. звонков в сутки. При этом количество операторов на текущий момент, ежедневно находящихся на смене,​ составляет более 30 человек.

ТОП-3 популярных запросов за последние 2 недели выглядит следующим образом:​

1. Где сдать тест на коронавирус и получить результаты

2. Что делать при симптомах ОРВИ​

3. Вопросы по теме Роспотребнадзора​