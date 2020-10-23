Банк России сохранил ключевую ставку на отметке 4,25%

Совет директоров Банка России сохранил размер ключевой ставки на отметке 4,25%. При этом на ближайших заседаниях ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки. Следующее заседание состоится 18 декабря.

Главным ориентиром для определения ставки регулятор продолжает называть инфляцию в районе 3,9-4,2% по итогам года. Пока инфляция соответствует этому прогнозу. Но "происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в России, ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности и в ближайшее время, в том числе с учетом геополитических факторов".

"Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что во многом связано с курсовой динамикой. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, ставка в 4,25% является рекордно низкой за всю историю этого показателя в России. В этом году ЦБ планомерно продолжал снижать ставку, несмотря на экономический кризис.