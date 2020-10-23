23 Октября 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
кресло чиновник галстук назначение бюрократия власть (2010) | Фото: izvestia.ru

Главу Пермского района выберут на следующей неделе

Во второй этап конкурса по отбору главы Пермского района прошли экс-министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко и глава Кукуштана Александр Кулаков, сообщает "Ъ".

Через неделю депутаты земсобрания Пермского района выберут главу.

Известно также, что на должность претендовали: замглавы районной администрации Сергей Ермаков, глава Кондратово Вера Утемова, руководитель Гамово Марсель Алдаров, бывший сити-менеджер Пермского района Игорь Бедрий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, об отставке экс-главы района Александра Кузнецова стало известно в августе. С 1 сентября он досрочно сложил полномочия по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы Пермского района стал первый замглавы Владимир Ваганов.

Александр Кузнецов один из старейших глав муниципалитетов в Пермском крае. Он возглавлял Пермский район с 2000 года. В начале марта 2020 года господин Кузнецов, по результатам конкурса, был избран депутатами земсобрания на новый срок полномочий.

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Главу Пермского района выберут на следующей неделе

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Теги: Александр Кузнецов, Владимир Ваганов, глава Пермского района, Дмитрий Килейко, Александр Кулаков



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Ранее 27.08.2020 14:41 Мск Исполняющим обязанности главы Пермского района станет Владимир Ваганов

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