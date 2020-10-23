Цуканов: Уральский межрегиональный НОЦ заявится на конкурсный отбор нацпроекта "Наука"

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов провел заседание наблюдательного совета Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы". На нем Цуканов отметил важность подачи заявки на конкурс в рамках национального проекта "Наука", однако для этого необходимо решить ряд определенных вопросов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, участники заседания обсудили и утвердили программу деятельности Уральского межрегионального НОЦ и Центра развития компетенций (дорожная карта). По словам самого полномочного представителя президента РФ по УрФО, в заявке важно правильно продемонстрировать приоритетное преимущество Уральского НОЦ, а именно – межрегиональную структуру.

"Межрегиональность не должна превратиться в обычную сумму слагаемых трех регионов. Необходимо показать межрегиональную кооперацию, поставив во главу угла именно такие, взаимовыгодные совместные проекты. Все три региона – и Свердловская, и Челябинская, и Курганская области обладают серьезным научным и производственным потенциалом. Уверен, что, объединение усилий даст необходимый для общего развития эффект".

Утвержденные программы являются ключевыми документами пакета заявки. Полученные из федерального бюджета гранты будут направлены на оказание государственной поддержки НОЦ, созданного в 2019 г., при трехстороннем подписании соглашения о сотрудничестве между правительствами Курганской, Свердловской и Челябинской областей.

"Проекты, касающиеся разработок в сфере ракетно-космического комплекса, проектирования и производства высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, технологий для реконструктивной хирургии и других перспективных направлений, должны оказать стимулирующее воздействие на экономику регионов – участников НОЦ, стать локомотивом ее развития", - рассказали в пресс-службе.

В заседании приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, губернаторы Челябинской и Курганской областей Алексей Текслер и Вадим Шумков, председатель УрО РАН Валерий Чарушин, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, а также руководители ведущих предприятий регионов Уральского федерального округа – участники НОЦ.

Руководители регионов отметили, что окажут поддержку в рамках программных мероприятий, а некоторые из участников заседания, в том числе и гендиректор АО "Государственный ракетный центр им. Макеева" Владимир Дегтярь внесли свои предложения по корректировке проектов, что повысит качество подготовки заявки.

Николай Цуканов также не забыл поздравить коллектив УрФУ со 100-летним юбилеем университета.

"Настоящий университет всегда больше, чем просто учебное заведение. Его миссия – не только подготовка специалистов, но и научная деятельность, создание новой социальной и культурной среды. Уральский федеральный университет блестяще справился с этими задачами. Он по праву относится к числу тех вузов, где формируется гуманитарная, инженерная управленческая элита страны", - сказал Цуканов.