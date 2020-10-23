23 Октября 2020
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Общество В России Москва
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Суточная заболеваемость коронавирусом в России впервые превысила 17 тысяч

За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 5478

Санкт-Петербург - 710

Московская область - 472

Нижегородская область - 366

Ростовская область - 299

Свердловская область - 268

Архангельская область - 263

Красноярский край - 259

Воронежская область - 256

Республика Алтай - 219

Забайкальский край - 219

Республика Бурятия - 207

Республика Крым - 205

Алтайский край - 204

Саратовская область - 198

Республика Коми - 197

Иркутская область - 195

Ханты-Мансийский АО - 194

Волгоградская область - 192

Ульяновская область - 190

Томская область - 184

Омская область - 181

Мурманская область - 180

Ставропольский край - 180

Республика Саха (Якутия) - 179

Кемеровская область - 175

Новосибирская область - 175

Ямало-Ненецкий АО - 174

Пензенская область - 172

Оренбургская область - 171

Хабаровский край - 170

Пермский край - 144

Самарская область - 144

Тюменская область - 141

Кировская область - 139

Брянская область - 138

Ленинградская область - 133

Приморский край - 130

Удмуртская Республика - 125

Республика Карелия - 124

Тверская область - 122

Орловская область - 117

Челябинская область - 117

Краснодарский край - 112

Ярославская область - 111

Ивановская область - 107

Республика Хакасия - 107

Амурская область - 106

Рязанская область - 105

Курская область - 103

Астраханская область - 102

Костромская область - 101

Белгородская область - 98

Калужская область - 98

Смоленская область - 97

Псковская область - 97

Республика Калмыкия - 96

Кабардино-Балкарская Республика - 93

Вологодская область - 92

Тульская область - 89

Республика Дагестан - 86

Карачаево-Черкесская Республика - 86

Владимирская область - 85

Калининградская область - 85

Сахалинская область - 84

Липецкая область - 80

Республика Тыва - 78

Курганская область - 77

Тамбовская область - 76

Новгородская область - 75

Республика Адыгея - 74

Республика Башкортостан - 74

Республика Мордовия - 64

Еврейская АО - 63

Севастополь - 58

Республика Ингушетия - 56

Чувашская Республика - 54

Республика Северная Осетия - 52

Республика Марий Эл - 51

Республика Татарстан - 51

Камчатский край - 51

Магаданская область - 45

Чеченская Республика - 8

Ненецкий АО - 5

Чукотский АО - 2

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Суточная заболеваемость коронавирусом в России впервые превысила 17 тысяч

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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