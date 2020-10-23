Суточная заболеваемость коронавирусом в России впервые превысила 17 тысяч
За последние сутки в России выявлено 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 283 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 263 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 5478
Санкт-Петербург - 710
Московская область - 472
Нижегородская область - 366
Ростовская область - 299
Свердловская область - 268
Архангельская область - 263
Красноярский край - 259
Воронежская область - 256
Республика Алтай - 219
Забайкальский край - 219
Республика Бурятия - 207
Республика Крым - 205
Алтайский край - 204
Саратовская область - 198
Республика Коми - 197
Иркутская область - 195
Ханты-Мансийский АО - 194
Волгоградская область - 192
Ульяновская область - 190
Томская область - 184
Омская область - 181
Мурманская область - 180
Ставропольский край - 180
Республика Саха (Якутия) - 179
Кемеровская область - 175
Новосибирская область - 175
Ямало-Ненецкий АО - 174
Пензенская область - 172
Оренбургская область - 171
Хабаровский край - 170
Пермский край - 144
Самарская область - 144
Тюменская область - 141
Кировская область - 139
Брянская область - 138
Ленинградская область - 133
Приморский край - 130
Удмуртская Республика - 125
Республика Карелия - 124
Тверская область - 122
Орловская область - 117
Челябинская область - 117
Краснодарский край - 112
Ярославская область - 111
Ивановская область - 107
Республика Хакасия - 107
Амурская область - 106
Рязанская область - 105
Курская область - 103
Астраханская область - 102
Костромская область - 101
Белгородская область - 98
Калужская область - 98
Смоленская область - 97
Псковская область - 97
Республика Калмыкия - 96
Кабардино-Балкарская Республика - 93
Вологодская область - 92
Тульская область - 89
Республика Дагестан - 86
Карачаево-Черкесская Республика - 86
Владимирская область - 85
Калининградская область - 85
Сахалинская область - 84
Липецкая область - 80
Республика Тыва - 78
Курганская область - 77
Тамбовская область - 76
Новгородская область - 75
Республика Адыгея - 74
Республика Башкортостан - 74
Республика Мордовия - 64
Еврейская АО - 63
Севастополь - 58
Республика Ингушетия - 56
Чувашская Республика - 54
Республика Северная Осетия - 52
Республика Марий Эл - 51
Республика Татарстан - 51
Камчатский край - 51
Магаданская область - 45
Чеченская Республика - 8
Ненецкий АО - 5
Чукотский АО - 2