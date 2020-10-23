ФСБ ликвидировала в КЧР и Дагестане призывавших к халифату экстремистов

ФСБ выявила две экстремистские ячейки сторонников запрещенного в России движения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" в Карачаево-Черкесии и Дагестане.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ведомства, члены ячеек - более 20 человек - занимались пропагандой идей установления халифата на Северном Кавказе.

Операция прошла в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш в Дагестане.

Изъяты три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны, обрез охотничьего ружья, холодное оружие и экстремистскую литературу.

В июле ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии радикальных исламистов, заявлявших о создании так называемого халифата. Они вели вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. При обысках изъято оружие и библиотека запрещенной литературы.