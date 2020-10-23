Кувшинников проинспектировал отремонтированный участок автодороги Сокол - Харовск - Вожега

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников провел инспекционную проверку автодороги Сокол - Харовск - Вожега, где завершился ремонт 40-километрового участка до границы Сокольского и Харовского районов. Испытания проводила сертифицированная комплексная дорожная лаборатория "Трасса". С помощью программно-измерительного комплекса она проверяется ровность дороги. На спецавтомобиле установлены лазерные датчики, которые улавливают малейшую неровность и отклонение от нормы.

"Мы проверяем ровность, жесткость, геометрические параметры и отслеживаем, чтобы не было дефектов покрытия. С основного лазерного датчика поступает сигнал, считывается расстояние между покрытием и кузовом автомобиля. При толчках и колебаниях кузова показания меняются, суммируются в средний показатель на стометровом участке и нормируются для каждой категории дороги", – сказал директор "ДорСтройПроект" Сергей Мельников.

Также автодорогу проверяют с помощью вырубки. На пробу берутся образцы асфальта, по которым определяют коэффициент уплотнения, прочность и качество.

Ремонт дороги Сокол - Харовск - Вожега начат в прошлом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" по поручению Губернатора области. В этом году был запланирован ремонт 11,5 километров асфальта, однако глава региона дал поручение отремонтировать в 2020 году участок автодороги до границ Сокольского и Харовского районов.

"Эта дорога вызывала наибольшее количество замечаний у жителей, живущих в этих районах и водителей транзитного транспорта. Она была разбита, ездить по ней было невозможно. В этом году мы отремонтировали участок длиною больше 40 километров. Сегодня мы провели инструментальный замер по качеству выполненных работ, все пробы отобраны, они будут осмотрены в специальной лаборатории и будет выдано заключение о вводе этой дороги в эксплуатацию", – рассказал губернатор.

В следующем году капитальный ремонт автодороги Сокол - Харовск - Вожега продолжится – будут отремонтированы 90 километров. На эти цели предусмотрено почти 1,5 миллиарда рублей. Срок сдачи – октябрь 2021 года.