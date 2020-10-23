23 Октября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Массовая вакцинация югорчан против COVID-19 начнется в следующем году

Массовая вакцинация югорчан от коронавируса начнется в начале следующего года сообщает "СургутИнформ-ТВ" со ссылкой на директора департамента здравоохранения Алексея Добровольского.

По его словам, это связано с количеством вакцины - массовая вакцинация начнется тогда, когда вакцина поступит в больших объемах.

"Это связано с тем, с какой скоростью количество вакцины будет наработано в стране или на иных, других площадках мира. Массовая вакцинация планируется тогда, когда к нам поступит вакцина в этих объемах", — приводит издание слова Добровольского.

Сейчас она поступает партиями. Пока в регион поступило две партии. Проводится вакцинация медицинских работников. Вчера стало известно, что вслед за врачами прививать начнут педагогов. Вакцинация будет добровольной. Однако сроки прививок для работников образовательных организаций пока также неизвестны.

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Массовая вакцинация югорчан против COVID-19 начнется в следующем году

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Теги: Алексей Добровольский, вакцинация, коронавирус



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