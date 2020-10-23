Каждый пятый российский водитель предпочитает не оформлять ДТП

Каждый пятый российский водитель при ДТП не оформляет аварию. Это данные опроса сервиса "Авто Mail.ru", в котором приняли участие почти 8 тыс. пользователей проекта.

Без участия ДПС не может обойтись половина участников опроса. Но при этом 21% респондентов оформляли свое последнее ДТП с помощью европротокола. Столько же людей обходятся без оформления каких-либо бумаг – просто договариваются, в том числе и о компенсации.

27% участников опроса пожаловались, что во время оформления ДТП им пришлось долго ждать прибытия инспекторов дорожно-постовой службы, 14% не поняли, как воспользоваться европротоколом (а этому, кстати, учат в автошколах). Только в 10% случаев участники опроса сталкивались с неадекватным поведением других участников аварии.

Интересно, что почти три четверти российских водителей, попадавших в аварии, удовлетворены действиями ДПС – они считают, что инспекторы справедливо в их случае рассудили, кто прав, а кто виноват. 46% опрошенных сообщили, что страховые выплаты покрыли ремонт автомобиля, 17% добавляли на восстановление машины из своих средств, передает ТАСС.

Опрос не учитывал водительский стаж участников, но 83% из них сказали, что попадали в аварии за время вождения. За последний год в аварии попадали 24% участников. Почти треть опрошенных – 30% - попадали за время вождения автомобиля в аварии четыре и более раз.