"Продираться через буквы очень сложно": в "Тотальном диктанте" заявили об ухудшении почерка уральцев

В этом году среди всех участников "Тотального диктанта" в Екатеринбурге 32 человека написали его на "отлично". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказала координатор акции в уральской столице Ксения Семенюк.

По ее данным, в офлайн-формате в Екатеринбурге диктант писал 371 человек – и это меньше в пять раз по сравнению с прошлыми годами. В этом году из-за распространения коронавируса онлайн-формат стал более востребованным. Как добавила Семенюк, отличники составили 8,6% от общего числа участников. Данные по остальным оценкам она раскрывать не стала.

Завтра в одном из корпусов УрФУ пройдет церемония награждения тех, кто написал диктант на пятерку. После этого состоится общегородская консультация, где будет разбор текста и ответы на вопросы. Тем, кто решит ее посетить, нужно обязательно взять с собой свою работу.

Как рассказала профессор, директор департамента "Филологический факультет" УрФУ, доктор филологических наук, председатель городской экспертной комиссии по проверке "Тотального диктанта" Анна Плотникова, в этот раз текст Андрея Геласимова о космосе был достаточно несложным. По ее словам, екатеринбуржцы написали диктант лучше, чем в предыдущие годы.

Самой распространенной ошибкой, по данным профессора, стало слово "недоставало" – многие писали его раздельно, хотя нужно слитно. Кроме этого, много ошибок уральцы наделали в словосочетании "юбки-кринолины".

Что касается пунктуации, по словам Плотниковой, знаков препинания ставили больше, чем нужно: в частности, запятая перед словом "либо", которая была не нужна. Также филолог отметила, что почерк екатеринбуржцев с каждым годом становится все хуже и хуже.

"Продираться через эти буквы было очень сложно", - призналась Анна Плотникова.

Как добавила Ксения Семенюк, следующий "Тотальный диктант" предварительно запланирован на апрель 2021 года.

Напомним, "Тотальный диктант" в Екатеринбурге прошел 17 октября на 13 офлайн-площадках. Также можно было попробовать написать диктант в онлайн-формате, либо в формате "Пишем дома - проверяем дома".

Как сообщало Накануне.RU, столицей акции в этом году стал Санкт-Петербург.