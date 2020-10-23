23-летний житель Прикамья стал учеником седьмого класса

23 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Пермский край
Игорь Агапитов (2020) | Фото: Некоммерческий благотворительный фонд &quot;Дедморозим&quot;

23-летний житель Прикамья стал учеником седьмого класса

Житель Пермского края Игорь Агапитов поступил в седьмой класс средней общеобразовательной школы в возрасте 23 лет. Еще в детстве Игорю с детским церебральным параличом ошибочно поставили диагноз умственной отсталости и направили в соответствующий дом-интернат. Там ребенок смог получить только коррекционное образование.

Недавно Игорь покинул стены интерната и начал самостоятельную жизнь при поддержке Службы сопровождаемого проживания и проекта "Вернуть будущее" фонда "Дедморозим". В большинстве регионов России таких возможностей у выпускников детских домов-интернатов нет.

"Все воспитанники детских домов-интернатов получают коррекционное образование, — объясняет Любовь Брик, специалист службы сопровождаемого проживания фонда "Дедморозим". — Получить полное среднее образование, живя в интернате для умственно отсталых детей, невозможно. Но это далеко не значит, что некоторые ребята не способны на большее".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе некоммерческого благотворительного фонда "Дедморозим", Игорь Агапитов смог избавиться от диагноза только спустя много лет благодаря неравнодушным пермякам и проекту "Вернуть будущее". С их помощью парень прошел комиссию, специалисты которой и сняли диагноз "умственная отсталость". Далее последовала психолого-медико-педагогическая комиссия, по результатам которой пермяку рекомендовано поступление в седьмой класс общеобразовательной школы.

"От учебы впечатления двоякие. С одной стороны — тяжело, с другой — интересно, — рассказывает Игорь Агапитов. — Легче дается литература, трудно — геометрия. Еще сложности вызывает иностранный язык. Весь учебник на английском языке, а я не знал ни одной буквы. Полдня учил алфавит и произношение звуков".

Несмотря на это результаты упорной учебы уже дают о себе знать: по всем предметом парень получает "4" и "5". Сейчас пермяк проходит дистанционное обучение в школе "Мастерград", и намерен получить аттестат о среднем образовании, а затем поступить в вуз.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

23-летний житель Прикамья стал учеником седьмого класса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьник, образование, Дедморозим



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети