23-летний житель Прикамья стал учеником седьмого класса

Житель Пермского края Игорь Агапитов поступил в седьмой класс средней общеобразовательной школы в возрасте 23 лет. Еще в детстве Игорю с детским церебральным параличом ошибочно поставили диагноз умственной отсталости и направили в соответствующий дом-интернат. Там ребенок смог получить только коррекционное образование.

Недавно Игорь покинул стены интерната и начал самостоятельную жизнь при поддержке Службы сопровождаемого проживания и проекта "Вернуть будущее" фонда "Дедморозим". В большинстве регионов России таких возможностей у выпускников детских домов-интернатов нет.



"Все воспитанники детских домов-интернатов получают коррекционное образование, — объясняет Любовь Брик, специалист службы сопровождаемого проживания фонда "Дедморозим". — Получить полное среднее образование, живя в интернате для умственно отсталых детей, невозможно. Но это далеко не значит, что некоторые ребята не способны на большее".



Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе некоммерческого благотворительного фонда "Дедморозим", Игорь Агапитов смог избавиться от диагноза только спустя много лет благодаря неравнодушным пермякам и проекту "Вернуть будущее". С их помощью парень прошел комиссию, специалисты которой и сняли диагноз "умственная отсталость". Далее последовала психолого-медико-педагогическая комиссия, по результатам которой пермяку рекомендовано поступление в седьмой класс общеобразовательной школы.

"От учебы впечатления двоякие. С одной стороны — тяжело, с другой — интересно, — рассказывает Игорь Агапитов. — Легче дается литература, трудно — геометрия. Еще сложности вызывает иностранный язык. Весь учебник на английском языке, а я не знал ни одной буквы. Полдня учил алфавит и произношение звуков".



Несмотря на это результаты упорной учебы уже дают о себе знать: по всем предметом парень получает "4" и "5". Сейчас пермяк проходит дистанционное обучение в школе "Мастерград", и намерен получить аттестат о среднем образовании, а затем поступить в вуз.