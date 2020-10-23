23 Октября 2020
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Политика За рубежом
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена (2020) | Фото: AFP 2020 / Pool/Olivier Douliery

Трамп обвинил Байдена в получении денег из Москвы "через Путина"

Президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов обвинил своего конкурента на выборах Джо Байдена в получении из Москвы $3,5 млн.

"Когда-нибудь тебе придется объяснить это", — сказал Трамп, обращаясь к кандидату в президенты от Демократической партии.

По словам президента США, деньги "пришли через Путина", а Байден был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы.

Сам Байден отверг обвинение Трампа и заявил, что не брал "ни пенни ни от одного государства", сообщает Regnum.

В конце сентября в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты. И Трамп, и Байден вели себя достаточно отвязно, постоянно перебивали и грубили друг другу.

Так, Байден в очередной раз начал пенять Трампу за бездействие в отношении Путина после появления информации о выплате наград талибам со стороны Москвы за головы убитых в Афганистане американских солдат. Примечательно, что эту информацию из статьи New York Times американские спецслужбы опровергли, но Байден продолжает апеллировать к публикации. В этот момент дебатов Байден назвал Трампа "щенком Путина".

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Трамп обвинил Байдена в получении денег из Москвы "через Путина"

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Теги: дональд трамп, джо байден, дебаты



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