Трамп обвинил Байдена в получении денег из Москвы "через Путина"

Президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов обвинил своего конкурента на выборах Джо Байдена в получении из Москвы $3,5 млн.

"Когда-нибудь тебе придется объяснить это", — сказал Трамп, обращаясь к кандидату в президенты от Демократической партии.

По словам президента США, деньги "пришли через Путина", а Байден был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы.

Сам Байден отверг обвинение Трампа и заявил, что не брал "ни пенни ни от одного государства", сообщает Regnum.

В конце сентября в США состоялись первые телевизионные дебаты кандидатов в президенты. И Трамп, и Байден вели себя достаточно отвязно, постоянно перебивали и грубили друг другу.

Так, Байден в очередной раз начал пенять Трампу за бездействие в отношении Путина после появления информации о выплате наград талибам со стороны Москвы за головы убитых в Афганистане американских солдат. Примечательно, что эту информацию из статьи New York Times американские спецслужбы опровергли, но Байден продолжает апеллировать к публикации. В этот момент дебатов Байден назвал Трампа "щенком Путина".