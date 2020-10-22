В центре внимания депутатов Воронежской облдумы законодательные изменения и финансирование сферы здравоохранения

Сегодня в парламентском центре Воронежской областной думы состоялось знаковое обсуждение. На повестке было рассмотрение перспектив развития и возможностей дополнительного финансирования объектов медицинской сферы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, по поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова в региональном парламенте началась серия рабочих встреч руководителей комитетов с представителями профильных департаментов правительства региона.

В мероприятии приняли участие депутаты облдумы Иван Мошуров, Александр Вериковский, Елена Губина. Открыл рабочую встречу заместитель председателя Воронежской областной Думы, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. Он сообщил, что председатель облдумы Владимир Нетёсов поставил депутатскому корпусу задачу провести накануне нулевого чтения бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 гг. развернутые консультации. Цель обсуждение - выработать консолидированное мнение парламентариев и представителей исполнительных органов власти об объемах финансирования и перспективах развития всех сфер региона.

Самой первой темой обсуждений стало здравоохранение. На вопросы председателей комитета по бюджетной политике, налогами и финансам и комитета по охране здоровья ответил первый заместитель руководителя департамента здравоохранения региона Олег Минаков.

Он в частности сообщил, что на развитие медицинской сферы региона в 2021 году предварительно запланировано более 22 млрд рублей, 19 млрд из которых – это средства регионального бюджета. Почти половина средств будет направлена на софинансирование медицинского страхования неработающего населения. Значительная часть - на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов и закупку медикаментов.

Олег Минаков рассказал депутатам, что медицинские эксперты полагают необходимым дополнительное финансирование строительства специализированных хирургических корпусов для пациентов с различными заболеваниями крови. Такие объекты планируют возвести на территории Борисоглебской и Россошанской ЦРБ. Важно отметить, что высокотехнологичное медицинское оборудование для этих корпусов регион получит бесплатно в рамках реализации национального проекта «Здоровье». Парламентарии отметили, что этот вопрос будет учтен при формировании расходной части регионального бюджета на 2021 год.

На рабочей встрече обсудили также ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе. По данным Олега Минакова, половина всего коечного фонда Воронежской области уже перепрофилирована для работы с такими пациентами. Нагрузка на все медицинские учреждения возросла в несколько раз, в некоторых (особенно это касается сельских районов) наблюдается кадровый дефицит. Существенную помощь в решении этих проблем оказывает дополнительное финансирование из федеральной казны, а также программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». Муниципальные власти тоже заявляют о готовности материально поддержать ЦРБ, но, к сожалению, пока отсутствует законодательно утверждённый механизм оказания такой помощи. И медики просят депутатов Воронежской областной Думы выйти с инициативой по корректировке отдельных положений 131-ФЗ. Депутаты, участвовавшие в обсуждении, поддержали это предложение.

Председатель Комитета Воронежской областной Думы по охране здоровья Иван Мошуров подчеркнул, что региональные парламентарии готовы также обратиться в Госдуму РФ, в Минздрав и Минфин с законодательной инициативой, касающейся орфанных (редких) заболеваний. С тем, чтобы лечение таких пациентов оплачивалось из федерального бюджета, так как оно весьма затратное. В частности, только в Воронежской области на эти цели ежегодно направляют свыше 600 млн рублей.

Также в ходе рабочей встречи был обозначен ряд объектов сельского здравоохранения, которые требуют оперативного включения в областные и государственные адресные программы. Этот вопрос будет включен в рабочий план уже осеннего законодательного сезона.

Отметим, что председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обратил внимание депутатского корпуса на необходимость продолжения взаимодействия с органами исполнительной власти по всем социально-значимым направлениям. Особенно актуальным такой формат сотрудничества может стать накануне обсуждения и принятия главного финансового документа региона – областного бюджета и утверждения адресной инвестиционной программы на 2021 год.

"Наша основная задача заключаются в обеспечении устойчивого роста благосостояния наших граждан. А эффективная социальная политика требует нового качества здравоохранения. Мы должны обеспечить не только доступность первичной медико-санитарной помощи во всех населенных пунктах области, в том числе малонаселенных, но и развивать высокотехнологичное медицинское направление. Все это отвечает приоритетам, направленным на защиту, заботу и благополучие жителей Воронежской области", - подчеркнул Владимир Нетёсов.