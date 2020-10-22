В Находке обнаружено большое нефтяное пятно рядом с судоремонтным заводом

Роспотребнадзор взял пробы воды в морской акватории Находки - рядом с территорией Приморского судоремонтного завода (АО "Порт Восточные ворота-Приморский завод".

О разливе неизвестного вещества, похожего на нефтепродукты, стало известно днем 21 октября.

"Специалисты приняли все необходимые меры по устранению предполагаемой аварии: на место был вызван нефтемусоросборщик, который приступил к уборке водной поверхности", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Находки.

Замглавы администрации Антон Шевченко сообщил, что на предмет утечек топлива уже обследованы все близлежащие муниципальные котельные, но с ними все оказалось в порядке.

" Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора проводятся необходимые мероприятия, направленные на выявление источника и обстоятельств загрязнения акватории. Производится сбор проб воды из акватории и канализационных стоков, обследуется территория близлежащих организаций", - сообщили в администрации.