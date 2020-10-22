Алтайские власти объяснили видео с заваленным трупами подвалом ковидной больницы

Алтайские чиновники объяснили заваленный трупами подвал в Барнаульской больнице №2, перепрофилированной под коронавирусный госпиталь.

Накануне в сеть попали кадры, снятые в подвале больницы. Тела погибших пациентов лежат прямо на полу, ими завален весь коридор, все свободные каталки и кушетки тоже заняты трупами, можно насчитать несколько десятков усопших.

В министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что это связано с нехваткой патологоанатомов и возросшей нагрузкой на этих специалистов – они не успевают делать вскрытия из-за большого количества смертельных случаев с COVID-19, передает "Интерфакс".

Изначально рассчитанный на 360 коек госпиталь сейчас увеличен до 600 мест. С начала октября в нем умерло уже 98 человек.

Власти также винят родственников – иногда они отказываются быстро забирать тело погибшего, иногда это нельзя сделать, потому что родня сидит на карантине после общения с пациентом.