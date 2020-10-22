22 Октября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

Пермский край полностью обновит общественный транспорт к 2023 году

Власти Пермского края планируют полностью обновить парк общественного транспорта за три года, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил во время ежегодного послания губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, к 2023 году в регионе начнут курсировать более 400 новых автобусов, которые будут закуплены, в том числе, за счет средств перевозчиков.

"Работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта станет системной", - заявил губернатор.

В этом году в регионе обновили 154 автобуса, также закуплено 22 трамвая.

В 2021-2023 гг. планируется обновить 64 автобуса на средства региона, а также 37 по договору с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. В планах – закупка 17 новых трамваев и ремонт 21,3 км трамвайных путей.

Среди задач на ближайшие годы – развитие водного транспорта. Первые суда планируется запустить по маршрутам "Сылва–Троица", "Березники–Быстрая", "Пермь–Заречный", "Старые Ляды–Куликово".

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Пермский край полностью обновит общественный транспорт к 2023 году

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Теги: транспорт, автобус, трамвай, автопарк



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