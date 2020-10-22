22 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
Упал кран Пермь (2019) | Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Перми виновнику падения башенного крана грозит до трёх лет колонии

В Перми ушло в суд дело главы двух организаций, которому вменяют падение башенного крана, сообщили Накануне.RU в краевом управлении СКР.

По данным следствия, обвиняемый, являясь техническим директором ООО "Высота-Пермь" и генеральным директором "УМ "Высота", незаконно эксплуатировал кран, которым владеет одно из возглавляемых им обществ. Вечером 27 мая 2019 г. на строительной площадке жилого дома по улице Решетникова в Перми из-за разрушения анкерного крепления кран с находившейся в кабине машинистом упал. Пострадавшая, уточняют следователи, получила тяжёлые травмы.

Кран задел деревянный двухэтажный многоквартирный жилой дом, находившийся рядом со строительной площадкой, и припаркованный автомобиль. Общая сумма ущерба – 28 млн руб. Один из жителей дома получил травмы, которые врачи оценили как "вред здоровью средней тяжести". Дело ушло в суд. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до трёх лет колонии.

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Упал кран Пермь(2019)|Фото: СУ СКР по Пермскому краю

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В Перми виновнику падения башенного крана грозит до трёх лет колонии

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Теги: башенный кран, строительный кран, падение, демонтаж



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