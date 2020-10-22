22 Октября 2020
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Происшествия В России Москва
изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

СМИ: Проректора РХТУ доставили на допрос в СКР по делу об изнасиловании

Одного из проректоров Российского химико-технологического университета (РХТУ) в Москве доставили в СКР, вероятно, на допрос. Поводом стало заявление, которое ранее в правоохранительные органы написала секретарь помощника проректора, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 20-летняя девушка обвинила руководителя в изнасиловании. Якобы, 17 октября она проводила время с шефом в одном из баров Москвы, а позже переместилась с ним в номер отеля, где с ней совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося, как утверждает РЕН ТВ, у девушки случилась истерика, ей понадобилась помощь специалистов.

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СМИ: Проректора РХТУ доставили на допрос в СКР по делу об изнасиловании

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Теги: проректор, рхту, изнасилование, допрос



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